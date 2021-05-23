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المنفي يبحث مع وزير الخارجية القطري التطورات على الساحة الليبية والإقليمية

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، إن رئيس المجلس، محمد المنفي، التقى اليوم الأحد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني والوفد المرافق له.

ووأشارت إلى أن الجانبين، تناولا سير العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها، ومستجدات الوضع الليبي والعربي والإقليمي.

واستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم الأحد، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، وعدد من السادة الوزراء.

وبحث اللقاء الذي عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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