تيك توك يكافح التنمر بطريقة جديدة

في إطار سعيها لمكافحة التنمر على تطبيق تيك توك قامت الشركة المؤسسة للتطبيق بإطلاق ميزات جديدة من شأنها مساعدة المستخدمين على وقف التعليقات المسيئة وحذفها.

وأشارت المصادر الواردة من تيك توك إلى أنّ الميزة الجديدة ستساعد على حذف 100 تعليق دفعةً واحدة، الأمر الذي سيسهل على صناع المحتوى الذين يملكون عدداً كبيراً من المتابعين فلترة التعليقات المخلة بالآداب وحذفها.

وأوضحت أنّ الميزة الجديدة ستكون شبيهة بعملية الحذف الجماعي للرسائل التي تصل عبر البريد الإلكتروني، حيث سيكون المستخدم قادراً على وضع إشارة عند التعليق الذي يرغب بحذفه، وبعد الانتهاء من تحديد جميع التعليقات يعطي الأمر بالحذف.

وبررت تيك توك إطلاق هذه الميزات برغبتها في رفع معنويات صناع المحتوى الذين يشعرون بالإحباط عندما يشاهدون التعليقات السلبية على الفيديوهات التي ينشرونها على حساباتهم.

يذكر أنّ تيك توك ستوفر للمستخدمين خلال الفترة القادمة أدوات تساعدهم على تتبع التعليقات المسيئة التي تنتهك القوانين الخاصة بالمنصة.

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