المشيشي: زيارتي إلى ليبيا كانت مثمرة وسنعمل على تسهيل الاستثمار

قال رئيس الحكومة هشام المشيشي إن الزيارة التي أداها على رأس الوفد التونسي إلى ليبيا كانت مثمرة خاصة في إطار العلاقات الاستثنائية التي تجمع البلدين.

وأكد المشيشي, في تصريح إعلامي خلال وصوله اليوم الأحد إلى تونس قادما من ليبيا, أنه تم الاتفاق مع رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة على دفع الاستثمارات الليبية في تونس من خلال تذليل جميع الصعوبات أمام المستثمرين.

كما أكد المشيشي أنه سيتم العمل على دفع الحركة في معبر راس الجدير وإعادة تأهيله بصفة شاملة.

وأضاف المشيشي بقوله: “سنعمل على تكثيف مسارات تبادل السلع لأنه من غير المعقول مكوث الشاحنات في صفوف الانتظار مطولا”.

وأشار في السياق ذاته إلى أنه تم اتخاذ جملة من القرارات لتسهيل الإستثمار بين البلدين ورفع إجراء تشابه الأسماء لتسهيل تنقل الليبيين إلى تونس باستثناء الحالات الأمنية.

وعاد رئيس الحكومة هشام المشيشي, الأحد, إلى تونس بعد زيارة أداها إلى ليبيا على رأس وفد حكومي رفيع المستوى, إلى جانب وفد من ممثلي المنظمات الوطنية ورجال الأعمال والمستثمرين انطلقت أمس السبت والتقى خلالها برئيس الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وعدد من الفاعلين الليبيين.

وافتتح المشيشي, الأحد, أشغال المعرض الليبي التونسي بطرابلس.

ويشارك 1000 رجل أعمال ومستثمر تونسي في أشغال المعرض التونسي الليبي بطرابلس الذي انطلق اليوم الأحد ويختتم يوم 25 من الشهر الجاري.

ويعرض حوالي 170 عارضا من تونس منتجاتهم في مختلف الاختصاصات وعلى رأسها مكاتب التجهيز والبنية التحتية والدراسات والمقاولات والشركات المنتجة للمواد الغذائية ومكاتب الإعلامية والتكنولوجيا الحديثة وغيرها.

وتحتضن العاصمة الليبية طرابلس أيام 23 و24 و25 مايو الجاري أشغال الدورة الأولى للمعرض التونسي الليبي تحت شعار “منتدى التوأمة الاقتصادي نحو إفريقيا”, وهو عبارة عن نقطة انطلاق لإعادة إعمار ليبيا.

وتنعقد أشغال الملتقى الاقتصادي التونسي الليبي بعد نجاح الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي التونسي الليبي بصفاقس الذي انتظم في شهر مارس الماضي.

وينظم أشغال المنتدى مجلس الأعمال التونسي الإفريقي بالشراكة مع غرفة التجارة و الصناعة والزراعة بسبها والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا وغرفة التجارة و الصناعة و الزراعة بطرابلس ومركز النهوض بالصادرات الليبي.

ويهدف هذا المعرض التونسي الليبي إلى توطيد الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين والعمل على بلورة توجه تونسي اقتصادي ليبي مشترك نحو افريقيا جنوب الصحراء.