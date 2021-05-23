وزير الخارجية القطري: المباحثات الليبية القطرية تركزت على دعم المرحلة الانتقالية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن المباحثات الليبية القطرية بحثت مجالات التعاون سواء دعم المرحلة الانتقالية وتوفير ما يمكن توفيره من خدمات يتطلع لها الشعب الليبي، ودعم العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

تصريحات آل ثاني جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد.

وفي وقت سابق، استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ظهر اليوم الأحد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بحضور وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، وعدد من الوزراء.

وبحث اللقاء الذي عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء بطرابلس العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.