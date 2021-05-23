افحيمة: إحالة القاعدة الدستورية إلى مجلس النواب تجنبنا العودة للمربع الأول

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، أن بعض الدول لا ترغب بإجراء الانتخابات وتريد أن يبقى الوضع في ليبيا كما هو عليه.

وأوضح افحيمة في تصريحات صحفية أن لجنة الـ 75 انبثقت عنها اللجنة القانونية التي وضعت القاعدة الدستورية وحاولت التعديل الدستوري السابع وغيرت بعض البنود والمواد لتجعله صالحاً لإجراء الانتخابات والتوجه لمرحلة انتقالية قادمة.

واعتبر عضو النواب أن من وضع القاعدة الدستورية لم يكن لديه الخطوط العريضة والعناوين والمشاكل التي واجهها مجلس النواب الحالي ليتجنبها مجلس النواب القادم.

ورأى افحيمة أن اللجنة قامت بما يترتب عليها من مهام ولا ضرر من إحالة القاعدة الدستورية لمجلس النواب لدراستها والتعاطي معها لتجنب العودة للمربع الأول.