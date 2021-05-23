كوبيش يناقش مع أوغلو دعم عملية السلام في ليبيا

كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأحد، عن تفاصيل زيارة المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، الرسمية إلى تركيا والتي جاءت بدعوة من وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، للتشاور بشأن آخر التطورات في ليبيا وما حولها.

وأوضحت البعثة، أن أوغلو استقبل المبعوث الخاص في أنطاليا، معرباً عن دعم تركيا الثابت لعملية الحوار الليبي التي يقودها الليبيون وتيسرها الأمم المتحدة. وأكد الجانبان على الأهمية الحاسمة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وطنية في ديسمبر 2021 – على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وبحسب ما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021) – وأهمية دعم السلطة التنفيذية المؤقتة والمؤسسات الأخرى لتحقيق هذا الهدف، من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية وتعزيز جهود توحيد البلاد ومؤسساتها.

وسلطا الضوء على أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بطريقة متوازنة ومتسلسلة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الثقة بين مختلف الأطراف.

وفي أنقرة، تبادل المبعوث الخاص يان كوبيش الآراء حول الوضع في ليبيا مع ممثلين أمنيين رفيعي المستوى، حيث أطلعهم من جانبه على أنشطة وجهود الأمم المتحدة في ليبيا.