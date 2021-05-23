أمن مصراتة: تحرير مختطف من عصابة طالبت بفدية من ذويه

أخبار ليبيا 24

كشفت مديرية أمن مصراتة، اليوم الأحد، أن قسم البحث الجنائي تمكن من إلقاء القبض على عصابة قامت باختطاف مواطن وطالبت ذويه بفدية مالية.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن بلاغًا ورد إلى مركز شرطة مصراتة مفاده بخطف المواطن “م ع أ” , المقيم في منطقة العلوص وسرقة مركبته نوع “متشي كنتر” اللون أبيض, بطريق الساحلي بالقرب من محطة الوقود بمنطقة أبوروية.

وأشارت المديرية أن الخاطفين اتصلوا بأهل المختطف وطالبوا بمبلغ مالي من أجل إطلاق سراح ابنهم، حيث تم فتح المحضر بالواقعة واتخاد كافة الإجراءات القانونية بالخصوص.

وقالت المديرية أنه بتعليمات من النيابة العامة باشرت وعلى الفور فرقة التحري التابعة لقسم البحث الجنائي مصراتة بالتعاون مع قوة المهام الأمنية الخاصة بمديرية الأمن ومركز شرطة مصراتة بالبحث والتحري وجمع المعلومات عن الخاطفين والرهينة والمركبة.

وأكدت المديرية أنه بعد البحث والتحري وجمع المعلومات عن الخاطفين تمكنت فرقة التحري التابعة لقسم البحث الجنائي من التعرف على الخاطفين وتم أخد الإذن من النيابة العامة بالتعامل معهم وفق الإجراءات المعمول بها.

وأشارت إلى أنه بعد الرصد والمتابعة تم وضع كمين محكم تحديدا في شارع بنغازي وسط محطة لنقل الركاب وعلى الفور قامت فرقة القبض التابعة لقسم البحث الجنائي بالتعاون مع قوة المهام الأمنية الخاصة ومركز شرطة مصراتة بالتعامل معهم وكانوا لهم بالمرصاد وتم تحرير الرهينة , وتم العثور على المركبة بطريق السكت بالقرب من جزيرة الزباطي.