وزير النفط يؤكد على استعداد الوزارة لتقديم الدعم لمدينة الرحيبات وصبراتة

اجتمع وزير النفط والغاز “محمد عون” يوم أمس السبت مع عضو ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” عن مدينة الرحيبات، ومنسق المجلس الأعلى للدولة، إضافة إلى عضو المجلس البلدي الرحيبات .
وتناول الاجتماع مناقشة المشاكل التي تعاني منها مدينة الرحيبات وإمكانية دعم الوزارة للمدنية من خلال برامج التنمية المستدامة كالدعم لمستشفى الكلى، وتوفير المعدات الطبية الخاصة به.
ونوقش أيضاً استكمال المشاريع المتوقفة التى من شأنها الحد من النقص الحاد في مياه الشرب، وكذلك حلحلة مشاكل الباحثين عن عمل من خريجي التخصصات النفطية .
ومن جهته أكد عون على استعداد الوزارة لتقديم الدعم لمدينة الرحيبات وإيجاد الحلول التى من شأنها أن ترفع المعاناة عن المواطنين .
وفي سياق متصل اجتمع عون مع عميد وأعضاء المجلس البلدي صبراته ورئيس حكماء وأعيان المدينة وذلك من أجل الوقوف على المشاكل التي تعاني منها المدينة واستعراض الحلول المناسبة لها .
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