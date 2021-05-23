وزير النفط يؤكد على استعداد الوزارة لتقديم الدعم لمدينة الرحيبات وصبراتة

اجتمع وزير النفط والغاز “محمد عون” يوم أمس السبت مع عضو ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” عن مدينة الرحيبات، ومنسق المجلس الأعلى للدولة، إضافة إلى عضو المجلس البلدي الرحيبات .

وتناول الاجتماع مناقشة المشاكل التي تعاني منها مدينة الرحيبات وإمكانية دعم الوزارة للمدنية من خلال برامج التنمية المستدامة كالدعم لمستشفى الكلى، وتوفير المعدات الطبية الخاصة به.

ونوقش أيضاً استكمال المشاريع المتوقفة التى من شأنها الحد من النقص الحاد في مياه الشرب، وكذلك حلحلة مشاكل الباحثين عن عمل من خريجي التخصصات النفطية .

ومن جهته أكد عون على استعداد الوزارة لتقديم الدعم لمدينة الرحيبات وإيجاد الحلول التى من شأنها أن ترفع المعاناة عن المواطنين .

وفي سياق متصل اجتمع عون مع عميد وأعضاء المجلس البلدي صبراته ورئيس حكماء وأعيان المدينة وذلك من أجل الوقوف على المشاكل التي تعاني منها المدينة واستعراض الحلول المناسبة لها .

وتحدث الوفد الممثل عن مدينة صبراتة عن معاناة المواطنين من مشاكل التلوث البيئي التي قد تتنج عن مجمع مليته الصناعي، ومصفاة الزاوية مما يسبب ضرر للمدينة وللمدن المجاورة لهذه المنشأت ، كما دار حديث الوفد عن امكانية دعم الوزارة للبلدية من خلال برامج التمنية المستدامة، وذلك باستكمال المستشفى القروي بمنطقة الطويلة، وتجهيز صالة رياضية لذوي الإرادة ( ذوي الإحتياجات الخاصة)، إضافة إلى تقديم الدعم لكلية العلوم بالمدينة، ودمج الباحثين عن عمل من خريجي التخصصات النفطية.

وفي ختام اللقاء أكد الوزير بأن الوزارة ستعمل بكل الإمكانيات المتاحة من أجل حلحلة هذه المشاكل ، ورفع المعاناة عن القاطنين في نطاق المدينة والمدن المجاورة، منوهاً إلى قيام وزارة النفط والغاز بالتنسيق مع وزارة البئية من أجل دراسة وتقييم حالات التلوث إن وجدت ومعالجتها .