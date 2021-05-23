المنفي يبحث مع وزير خارجية قطر سبل تعزيز العلاقات الثنائية

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، سير العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن اللقاء الذي عقد في طرابلس بحث أيضا مستجدات الوضع العربي والإقليمي.

وكان قد التقى وزير الخارجية القطري رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بمقر ديوان رئاسة الوزراء وبحث معا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش وعدد من الوزراء.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، أعلنت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عن اتفاق الجانبين على تشكيل لجان مشتركة لدراسة وتقييم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين.