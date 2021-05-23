الدبيبة والمشيشي يفتتحان فعاليات المعرض الاقتصادي الليبي – التونسي

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، ونظيره التونسي، هشام المشيشي، فعاليات المنتدى والمعرض الاقتصادي الليبي – التونسي، بحضور عدد من الوزراء بالبلدين، والذي يستمر على مدى 3 أيام على أرض معرض طرابلس الدولي.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، فقد قام الرئيسان بجولة داخل أروقة المعرض، اطلعا خلالها على ما تضمنته أجنحة المعرض من منتجات لعدد من الشركات في عدة قطاعات، منها البناء والبنية التحتية والسياحة والمواد الغذائية.

الجدير بالذكر أن فعاليات المعرض تشهد مشاركة أكثر من 170 شركة من مختلف القطاعات، إلى جانب 1200 رجل أعمال.

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