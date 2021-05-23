اللافي والكوني يستقبلان وزير الخارجية القطري

التقى عضوا المجلس الرئاسي، موسى الكوني وعبدالله اللافي، اليوم الأحد، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني والوفد المرافق له.

ووصل وزير الخارجية القطري على رأس وفد رفيع في وقت سابق اليوم إلى العاصمة طرابلس، والتقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش وعدد من الوزراء.

– المنفي يبحث مع وزير الخارجية القطري سير العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

– تشكيل لجان مشتركة لدراسة وتقييم الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين ليبيا وقطر

– الدبيبة يبحث ووزير الخارجية القطري تعزيز العلاقات الثنائية

كما التقى الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وأعلنت وزيرة التعاون الدولي نجلاء المنقوش ونظيرها القطري خلال مؤتمر صحفي مشترك عن تشكيل لجان مشتركة لدراسة وتقييم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين قطر وليبيا.

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