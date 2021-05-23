المصرف المركزي: رئيس الحكومة التونسية بحث مع “الكبير” الملفات المالية المشتركة

التقى رئيس وزراء الحكومة التونسية هشام المشيشي والوفد المرافق له، الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي.

ورافق المشيشي خلال اللقاء كل من مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، وعلي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي.

وركز الاجتماع الذي عقد أمس السبت، على بحث الملفات المشتركة في الجانبين المالي والمصرفي بما يخدم مصالح البلدين وأوجه التعاون المشتركة، بحسب إيجاز صحفي لمصرف ليبيا المركزي.

وفي سياق آخر، شارك الكبير بالاجتماع الذي عقده رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية بمقر مجلس الوزراء في طرابلس، والذي حضره أيضا محافظ البنك المركزي التونسي وعدد من الوزراء بالحكومتين، إضافة إلى رؤساء الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية ورجال الأعمال التونسيين.