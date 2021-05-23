التكتل المدني الديمقراطي: تركيا تماطل في خروج المرتزقة للحفاظ على أطماعها في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال رئيس التكتل المدني الديمقراطي، محمد سعد أمبارك، أن الليبيين يرفضون الهيمنة العسكرية والسياسية من أي دولة كانت، مرجحاً أن تقوم تركيا بالمماطلة للحفاظ على مواقعها في ليبيا، باعتبارها وقعت اتفاقية غير شرعية مع فايز السراج، والتي لم تحظَ بثقة مجلس النواب.

وأوضح أمبارك في تصريحات صحفية أن الليبيين يرحبون بأي جهود تبذل في ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، مشيرا إلى أن ملف المرتزقة يجب أن يكون من أولويات الدول دائمة العضوية في الأمم المتحدة، وأي تحركات لها للضغط على الجانب التركي ستكون مؤثرة.

وأشار أمبارك إلى أن الليبيين قادرون على تشكيل ضغط من نوع آخر على تركيا، لأنهم لن يقبلوا باستمرار وجود المرتزقة المتطرفين في بلادهم.