زيارة إلى حقل الشرارة النفطي لمتابعة الإجراءات التشغيلية

أجرى فريق من الشركة العامة للكهرباء زيارة إلى حقل الشرارة النفطي التابع لشركة أكاكوس للعمليات النفطية، وذلك لمناقشة استكمال المراحل النهائية لمنظومة ضخ الوقود وتطوير أوجه التعاون بين العاملين بمحطة أوباري وحقل الشرارة.

وعقد اجتماع موسع مع إدارة الحقل بحضور عضو مجلس النواب عن مدينة أوباري عبدالقادر حسن ، وبحسب شركة الكهرباء فقد تمت أيضا زيارة محطة كهرباء بالحقل ومناقشة المقترح المقدم بخصوص الاستفادة من ربط شبكة الحقل مع الشبكة العامة، وكذلك الاستفادة من تبادل الطاقة في الحالات الطارئة وحالات الإظلام التام، خاصة بعد استكمال تشغيل كل وحدات محطة أوباري بقدرة إجمالية تبلغ ستمئة وأربعين ميغاوات في الفترة القادمة.

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