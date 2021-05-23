الدبيبة والمشيشي يطلقان المنتدى والمعرض الليبي التونسي

دشن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة رفقة رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي أعمال المنتدى والمعرض الليبي التونسي الذي تستضيفه ارض المعارض في طرابلس.

وحضر افتتاح المعرض الذي يستمر لثلاثة أيام رجال أعمال من الجانبين إذ مثل الجانب التونسي أكثر من 170 شركة و1200 رجل أعمال.

وشارك في الافتتاح وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج وعدد من المسؤولين التونسيين بينهم محافظ المصرف المركزي التونسي مروان العباسي ووزير الاقتصاد والمالية التونسي على الكعلي.

ومن المنتظر أن يسجل المعرض اتفاقات بين الشركات الليبية ونظيرتها التونسية لتعزيز التبادل التجاري في مجالات عديدة.

ووقعت الحكومتين الليبية والتونسية مساء السبت اتفاقات تقضي بتسهيل إجراءات التنقل والتجارة والإسكان بين البلدين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية