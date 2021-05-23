وزير الإسكان المصري: ندرس 10 مشروعات كبداية لإعادة إعمار ليبيا

قال وزير الإسكان المصري، عاصم الجزار، اليوم الأحد، إن القاهرة تعمل مع ليبيا على 3 محاور ستكون أساس التنمية في ليبيا، وهي تسهيل دخول وخروج الأموال والأفراد والبضائع بين الجانبين تمهيدا لبدء مشاركة الشركات المصرية في عملية إعادة الإعمار.

وأشار الجزار في لقاء مع قناة “الشرق” السعودية، إلى أنه تتم حاليا دراسة 10 مشروعات كبداية لعمل الشركات المصرية في عمليات إعادة إعمار ليبيا.

وأكد الوزير أن فرق العمل المصرية تنتظر إشارة البدء والضوء الأخضر من الجانب الليبي للبدء في تقييم المشروعات، وتوفير فرق العمل والأجهزة المعدات التي تستطيع الانتقال لأداء المهام المطلوبة.

وأشار الجزار إلى أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في تحسين وفتح علاقات وطيدة مع كل دول القارة الأفريقية، بالإضافة للعلاقات التاريخية مع الدول العربية.