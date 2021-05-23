إطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في السجون

أعلنت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وقالت الوزارة في بيان إن حملة التطعيم في مؤسسات الإصلاح والتأهيل تأتي ضمن الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، والتي تستهدف في مرحلته الأولى النزلاء ممن يعانون أمراض مزمنة داخل كافة مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وأضافت الوزارة أن إدارة الرعاية الصحية بوزارة العدل، قامت صباح اليوم بالتنسيق مع وحدة العيادة الطبية بمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسي “معيتيقة” وبالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بتطعيم عدد من النزلاء من فئة الأمراض المزمنة باللقاح المخصص المضاد لفيروس كورونا كمرحلة أولى، حيث ستستمر الحملة تباعا باستهداف باقي مؤسسات الإصلاح والتأهيل وصولا إلى محاصرة هذا الوباء.’

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