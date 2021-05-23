الدبيبة يرافق وزير خارجية قطر في جولة بمتحف السراي الحمراء

رافق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في جولة بمتحف السراي الحمراء وسط طرابلس، اليوم الأحد.

وشارك في الجولة من جانب حكومة الوحدة وزراء الخارجية، الداخلية، المالية، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومن الجانب القطري رئيس جهاز أمن الدولة، وسفير دولة قطر لدى ليبيا، حسب بيان للحكومة.

وأضافت الحكومة أنه بعد هذه الجولة أقيمت مأدبة غداء من قبل الدبيبة «على شرف السيد نائب رئيس الوزراء القطري والوفد المرافق له».

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