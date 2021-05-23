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هيئة الدستور ترفض مخرجات اللجنة القانونية في المسار الدستوري

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بيانا بشأن مخرجات اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي أكدت فيه عدة نقاط منها رفضها تشكيل لجنة تتولى النظر في الاعتراضات على مشروع الدستور.

وأكدت الهيئة أنها “تعمل على تمكين الشعب الليبي من قول كلمته الفصل حول مشروع الدستور الليبي عبر استفتاء عام حر ونزيه وشفاف وعادل”.

وأشارت الهيئة إلى أنها ستتخذ “كافة الإجراءات اللازمة على الصعيدين الوطني والدولي، بهدف المحافظة على الاستحقاق الدستوري طبقا لأحكام الإعلان الدستوري الليبي وضمان حق الشعب الليبي في تقرير مصيره، وفقا لما تنص عليه كافة المواثيق والقرارات الدولية ذات صلة”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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