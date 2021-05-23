هيئة الدستور ترفض مخرجات اللجنة القانونية في المسار الدستوري

أصدرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بيانا بشأن مخرجات اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي أكدت فيه عدة نقاط منها رفضها تشكيل لجنة تتولى النظر في الاعتراضات على مشروع الدستور.

وأكدت الهيئة أنها “تعمل على تمكين الشعب الليبي من قول كلمته الفصل حول مشروع الدستور الليبي عبر استفتاء عام حر ونزيه وشفاف وعادل”.

وأشارت الهيئة إلى أنها ستتخذ “كافة الإجراءات اللازمة على الصعيدين الوطني والدولي، بهدف المحافظة على الاستحقاق الدستوري طبقا لأحكام الإعلان الدستوري الليبي وضمان حق الشعب الليبي في تقرير مصيره، وفقا لما تنص عليه كافة المواثيق والقرارات الدولية ذات صلة”.

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