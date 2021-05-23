المشري: لن أحمل «الكبير» مسؤولية تردي الأحوال المعيشية في ليبيا

قال خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الاستشاري، إن مصرف ليبيا المركزي اتخذ منذ العام 2014 بعض السياسات الخاطئة، التي أثرت سلبا على كل ليبيا عامة وعلى المنطقتين الشرقية والجنوبية خاصة، على حد قوله.

وزعم المشري، خلال مقابلة مع برنامج «فلوسنا»، المذاع على «قناة الوسط»، أنه يرفض تحميل محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، مسؤولية تردي الأحوال المعيشية، رغم انتقاده تأخر المصرف في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية وتغيير سعر الصرف.

ولفت إلى أن الصديق الكبير أخطأ في سياسة توزيع الاعتمادات، وقال إن نوابا تابعين لقائد القوات العامة المشير خليفة حفتر، حصلوا على بعض الاعتمادات.

وبخصوص اختيار مجلس النواب محمد الشكري في 2017، رئيسا للمصرف بدلا عن الصديق الكبير، قال المشري إن الطرفين خالفا الاتفاق السياسي ولم يلتزما بالإعلان الدستوري؛ حيث لم يمثل الشكري أمام مجلس الدولة ليحصل على الثقة.