وزارتا الداخلية الليبية والتونسية تبحثان تسهيل حركة عبور المسافرين بين البلدين

بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بشير الأمين مع المدير العام للأمن الوطني بوزارة الداخلية التونسية زهير الصديق تسهيل حركة عبور المسافرين بين البلدين عبر المنافذ الجوية والبرية.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة إمكانية فتح منافذ برية جديدة للحد من الازدحام بهذه المعابر، كما تم مناقشة موضوع تسهيل حركة تنقل البضائع التجارية بين البلدين، بالإضافة إلى التطرق لضرورة زيادة التعاون الأمني ومناقشة ملف تبادل المعلومات حول المطلوبين والموقوفين في كلا البلدين.

وتم الاتفاق أيضا على ضرورة التصدي لعمليات التهريب وتداعياتها وإيجاد حلول جذرية التي من شأنها أن تسهم في القضاء على هذه الظاهرة.