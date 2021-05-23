وزير خارجية قطر في لقاء مع المشري: ندعم إجراء الانتخابات في موعدها

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة اخالد المشري وزيرَ الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني والوفد المرافق له، بمقر المجلس في طرابلس، اليوم الأحد، إذ أكد آل ثاني «دعم قطر لإجراء الانتخابات (الليبية) في موعدها» في 24 ديسمبر المقبل.

تناول اللقاء العلاقات الثنائية و«مستجدات الوضع السياسي في ليبيا»، حسب بيان لمجلس الدولة، مضيفا أن الوزير القطري أكد دعم بلاده «للمسار السياسي السلمي في ليبيا، مجدداً ترحيبَ بلاده بالاتفاق السياسي الموقع مؤخراً في جنيف».

كما أكد آل ثاني على دعم الدوحة «إجراء الانتخابات في موعدها بحسب ما نصت عليه خارطة الطريق المتفق عليها»؛ ينما أشاد المشري بـ«دورَ قطر في حل الأزمة الليبية، وجهودها في الدفع بالعملية السياسية السلمية إلى الأمام».

ووصل الوزير القطري اليوم الأحد إلى طرابلس وناقش «مجالات التعاون سواء دعم المرحلة الانتقالية وتوفير ما يمكن توفيره من خدمات يتطلع لها الشعب الليبي، أو دعم العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة»، حسبما صرح في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش.

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