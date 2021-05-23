الجزيري يدعو إلى تمكين المستثمر التونسي والليبي من نفس الإمتيازات

دعا رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، أنيس الجزيري، خلال كلمة ألقاها، اليوم الأحد بمناسبة افتتاح المنتدى والمعرض الليبي والتونسي بطرابلس، إلى إعداد التشريعات اللازمة بما يمكن المستثمر الليبي والتونسي من الحصول على نفس الامتيازات في كلا البلدين في ما يتعلق بالاستثمار وحق التملك والإجراءات والمعاملات البنكية.

وثمن الجزيري، حسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء ”وات”، مخرجات لقاءات الوفد الحكومي التونسي ونظيره الليبي التي من أهمها عودة رحلات الخطوط التونسية نحو ليبيا وتوقيع اتفاقيات في مجال النقل ووضع الإجراءات الكفيلة بتحرير المبادلات التجارية بين البلدين خاصة رفع القيود على الاعتماد لدخول البضائع الى تونس عبر الحدود البرية، مؤكدا أن هذه الاجراءات ستسمح بإدخال ديناميكية كبيرة على المبادلات التجارية والاستثمارات.

وأضاف: “كنا نتطلع الى تفعيل هذه الإجراءات في اقرب الآجال وتنقية مناخ الاستثمار” لافتا الى ان منتدى “التوأمة الاقتصادي نحو إفريقيا” يهدف الى اعادة إحياء تجارة العبور سيما وان ليبيا كانت على مر التاريخ البوابة التجارية نحو إفريقيا جنوب الصحراء”.

وأشار، إلى أنه بإمكان المستثمرين وأصحاب الأعمال، عن طريق مد الطرقات والسكك الحديدية وإحداث المناطق اللوجستية على الحدود وفي الجنوب الليبي، اختراق الاسواق الافريقية عن طريق ليبيا وفتح آفاق للشباب في تونس وليبيا.