الدبيبة يصطحب الوفد القطري في جولة بمتحف السراي الحمراء

أفاد المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اصطحب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في جولة بمتحف السراي الحمراء وسط طرابلس.

ولفت البيان الصادر، إلى أن ذلك جاء بحضور وزراء الخارجية، الداخلية، المالية، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ومن الجانب القطري رئيس جهاز أمن الدولة، وسفير دولة قطر لدى ليبيا.

كما أقيمت بعد هذه الجولة، مأدبة غداء من قبل رئيس الحكومة على شرف نائب رئيس الوزراء والوفد المرافق له.