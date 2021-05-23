العميد : عودة “14” شخص من قوات الجيش المحتجزين بالمنطقة الغربية إلى طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد عضو اللجنة المفوضة من أولياء أمور المحتجزين بالمنطقة الغربية مفتاح عبدالسلام العميد عودة 14 شخص من المحتجزين الذين تم القبض عليهم خلال عملية تحرير طرابلس من الجماعات الإرهابية .

العميد قال – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – إنه بعد جهد جهيد من أعضاء اللجنة التي فوضها أولياء أمور المحتجزين بالمنطقة الغربية تم إطلاق سراح المحتجزين الذين كانوا بمقار حجزهم بطرابلس وصبراتة ومصراتة .

وأشار إلى أنه بعد التواصل مع حكماء ومشايخ هذه المناطق وجدنا منهم تعاون كبير حتى توصلنا إلى أماكن احتجازهم وكللت مهمتنا بالنجاح .

وأكد أن اللجنة توصلت إلى كل المحتجزين من المنطقة الشرقية من أجدابيا غرباً إلى أمساعد شرقاً، لافتًا إلى أن المحتجزين وصلوا إلى أسرهم على ثلاث دفعات .

عضو اللجنة المفوضة ذكر أن لجنة 5 + 5 ساهمت بشكل كبير في عودة المحتجزين إلى أسرهم بكل يسر وسهولة، منوهًا إلى عودة “10” محتجزين من طبرق، و”3″ من البيضاء وواحد من منطقة شط البدين.

وأضاف أنه تم العثور على شخص آخر وتم تسليمه إلى ذويه بمدينة طبرق.

وفي ذات الشأن، قال إنهم في انتظار اليوم الأحد وصول جثمان أحد المحتجزين من مصراتة وهو الآن في طريقه إلى بني وليد، ثم الجفرة وسينقل بالطائرة من الجفرة إلى طبرق وسيتم استلامه من قبل أسرته هذا المساء.

وتابع أن اللجنة الآن تسعي في البحث على عدد 3 جثامين مازالت مجهولة المكان، مضيفًا أن إدارة شؤون الشهداء والجرحى والهلال الأحمر بالمنطقة الغربية تعاونوا معنا بشكل كبير في البحث والتحري .

وأوضح العميد أن نشاط اللجنة بدأ في شهر أكتوبر من العام الماضي وكلل عملنا بالنجاح، ولازلنا في تواصل حتى يعود كافة الأسرى إلى أهاليهم وجاري البحث على المفقودين كذلك الجثامين الموجودة بالمنطقة الغربية لتسليمها إلى أسرهم، وإقفال هذا الملف بالكامل .