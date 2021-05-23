تنتوش: الحكومة أخذت بكل الملاحظات قبل إحالة الميزانية وقد أحالتها مفصّلةً كما طلبنا منها

أوضح رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، اليوم الأحد، أن مشروع الميزانية سيطرح على مجلس النواب للتصويت مباشرة، ولن تُراجعه لجنة المالية مجددا، مشيراً إلى أن الحكومة أخذت بكل الملاحظات قبل إحالة الميزانية، وقد أحالتها مفصّلةً كما طلبنا منها.

تنتوش، وفي تصريحات صحفية، توقع اعتماد الميزانية خلال جلسة غد الاثنين، قائلاً: “معظم انطباعات النواب إيجابية عنها”.

وأكد أنه لا خلاف حقيقي بين رئيس المجلس عقيلة صالح ونائبه الأول فوزي النوري، وما حدث اختلاف يسير في الآراء، والاختلاف في الآراء يتمحور حول آلية الدعوة إلى جلسة المجلس، و آراؤهم تُحترم.

وتابع: “لن يؤثر هذا الاختلاف اليسير على الجلسة التي ستُعقد الاثنين، وأتوقع أن تبلغ النصاب القانوني ويجري خلالها إقرار الميزانية، والحكومة تحتاج الى الكثير من نفقات لحساسية المرحلة الراهنة، ونحن في لجنة المالية بالمجلس نتفهم ذلك”.