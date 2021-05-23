وزير تونسي سابق: “2011” عرقلت التواجد الاقتصادي التونسي في ليبيا

قال الوزير التونسي السابق والخبير الاقتصادي محسن حسن، إن الزيارة التي يؤديها رئيس الحكومة هشام المشيشي رفقة وفد حكومي رفيع المستوى إلى ليبيا ناجحة رغم أنها أتت متأخرة.

وأضاف حسن في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن زيارة المشيشي إلى ليبيا تطرقت إلى مسائل محورية وحققت مكاسب هامة، على رأسها ملف تطوير التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين.

وأشار الوزير التونسي السابق إلى أن ليبيا كانت قبل سنة 2011 الشريك الاقتصادي الأبرز لبلاده من جانب التبادل التجاري، ولكن العوامل السياسية والأمنية وغيرها عرقلت التواجد الاقتصادي التونسي في ليبيا خلال السنوات الأخيرة.

ورأى حسن أن زيارة رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى ليبيا ستعالج عديد الإخلالات المطروحة وستمكن من تطوير التبادل التجاري بين البلدين.

وتابع: “مساهمة تونس في إعادة إعمار ليبيا ستكون مهمة جدا بناء على عدة عوامل أهمها المسار الديمقراطي الذي تعيشه تونس، والذي لا يمكن التراجع عنه، والاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده ليبيا خلال الفترة الأخيرة تمهيدا لإجراء الانتخابات المقبلة”.

وذكر الوزير السابق أن الوضع السياسي الحالي في كل من تونس وليبيا يشكل حافزا كبيرا نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، ولفت إلى أن الشراكة بين ليبيا وتونس والجزائر معطى جيوإستراتيجي قد يغير الكثير في أوضاع البلدان الثلاثة.