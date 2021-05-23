الشؤون الاجتماعية الليبية والتونسية تبحثان سُبل تفعيل الاتفاقيات السابقة بين البلدين

استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، بمكتبها صباح الأحد، وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي.

اللقاء، ناقش جملة من الموضوعات ذات العلاقة بنشاط الوزارتين حيث اعطى الوزير التونسي نبذة مختصرة عن عمل وزارة الشؤون الاجتماعية وانظمة الرعاية الاجتماعية بتونس.

ومن جانبها قدّمت وزيرة الشؤون الاجتماعية بتقديم شرح مبسط عن أهم الاعمال التي تقوم به الوزارة من خلال مؤسساتها التابعه لها والمتمثله في صندوقي الضمان والتضامن الاجتماعي.

كما تطرق الوزيران للتحدث عن المنافع بكافه اشكالها النقدية والعينية والايوائية، معربان عن سعادتهما بهذا اللقاء ليكون بداية للقاءات قادمة بين الجانبين للاعداد لاجتماع مشترك يتمخض عنه توقيع اتفاقيات جديده وتفعيل الاتفاقيات السابقة.

وفي هذا الاطار قدم الوزير للوزيرة دعوة لزيارة تونس ضمن وفد فني متخصص يضم الجهات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بليبيا وذلك للاطلاع على ما تقدمه وزاره الشؤون الاجتماعية بالشقيقة تونس من خدمات من خلال المؤسسات التابعة لها وايضا بحث اوجه التعاون الممكنة بين الجانبين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الوزارتين وسبل تطويرها بما يحقق المنفعة لكلا الشعبين الشقيقين.