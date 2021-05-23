الدبيبة يصطحب وزير الخارجية القطري في جولة بمتحف السراي الحمراء

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة باصطحاب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في جولة بمتحف السراي الحمراء وسط طرابلس.

كما أقيمت بعد هذه الجولة مأدبة غداء من قبل رئيس الحكومة على شرف نائب رئيس الوزراء بحضور وزراء الخارجية، والداخلية، والمالية، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ومن الجانب القطري رئيس جهاز أمن الدولة، وسفير دولة قطر لدى ليبيا.

واستقبل الدبيبة، صباح اليوم الأحد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بمقر ديوان رئاسة الوزراء بطرابلس وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني قد قال على هامش مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش “إن المباحثات الليبية القطرية بحثت مجالات التعاون سواء دعم المرحلة الانتقالية وتوفير ما يمكن توفيره من خدمات يتطلع لها الشعب الليبي، ودعم العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.”