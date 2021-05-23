غدامس تحتفل باليوم العالمي للمتاحف

أقيمت احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، بالمقهى السياحي في مدينة غدامس القديمة، للتذكير بمدى أهمية المتاحف كوسيلة للتبادل الثقافي وتعزيز التفاهم والتعاون بين الشعوب.

وحضر الاحتفالية جمع من المهتمين بالشأن الثقافي والسياحي بالمدينة، وتضمنت تقديم ورقة بعنوان “المتاحف ودورها في التعريف بالموروث الثقافي”، ألقاها رئيس مراقبة اثار غدامس منصور عبدالسلام، تناولت مراحل إنشاء متحف غدامس والتعريف بالأقسام والمقتنيات المكونة له، كما تم الحوار حول الصعوبات والتحديات التي تواجه المتاحف بالوقت الراهن.

وفي ختام الاحتفالية، تم فسح المجال للحضور للإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم التي من تهدف للحفاظ على الموروث الحضاري الزاخر لمدينة غدامس والسبل المتاحة لتطوير المتحف ليرتقي بالحركة الثقافية والسياحية على النطاقين المحلي والدولي.

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