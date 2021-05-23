الدبيبة والحويج يفتتحان المنتدى الاقتصادي الليبي التونسي

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ووزير الإقتصاد والتجارة محمد الحويج صباح اليوم الأحد في افتتاح المنتدى والمعرض الليبي التونسي على أرض معرض طرابلس الدولي.

الافتتاح حضره أيضا رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي وعدد من الوزراء التونسيين، حسب وزارة الاقتصاد، مشيرة إلى أن المنتدى يستمر حتى 25 مايو الجاري، وتنظمه غرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها ومجلس رجال الأعمال التونسي الأفريقي، ويتضمن معرض تجاري مشترك بين دولتي ليبيا وتونس.

يهدف المنتدى الى تشجيع الإستثمار بالسوق الليبي والتونسي ودعم الصادرات المحلية وتحفيز التبادل التجاري وعقد الإتفاقيات والتشبيك بين الشركات ورجال الأعمال بالبلدين وفتح أسواق نحو أفريقيا.

وقال الحويج إن المعرض «بداية لشراكة طويلة المدى تهدف الى تعزيز ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين وتشجيع الإستثمار وعقد إتفاقيات عدة منها في مجالات الطاقة والتكنولوجيا».

كما جدد دعوته الى الجانب التونسي بدعم الفاعلين الإقتصاديين بالبلدين من أجل تحقيق التنمية الإقتصادية والمساهمة في تنفيذ وتفعيل المناطق الحرة: زوارة، ومصراته، وطبرق الواقعة ضمن مناطق تجارة العبور؛ مؤكداً على أهمية دعم القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات الإدارية والمصرفية أمام رجال الأعمال وحركة المواطنين بين البلدين عبر كافة المنافذ.

حضر الإفتتاح أيضا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتشجيع الإستثمار وشؤون الخصخصة ومدير عام مركز تنمية الصادرات ورئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمدير التنفيذي لإتحاد الصناعة الليبي وعدد من الخبراء والباحثين والمهتمين.

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