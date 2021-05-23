البعثة الأممية تدعو أعضاء ملتقى الحوار لجلسة مناقشة القاعدة الدستورية

وجهت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رسالة إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي نيابة عن المبعوث الخاص، دعتهم فيها للاجتماع الافتراضي للجلسة العامة يومي ال26 وال27 من مايو لمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات حسب ما أعدته اللجنة القانونية.

البعثة طالبت أعضاء ملتقى الحوار بإجراء دراسة متمعنة لمسودة القاعدة الدستورية وإرسال الملاحظات حولها قبل موعد الاجتماع، مع التركيز على القضايا العالقة في المقترح المطروح، وخاصة كيفية انتخاب الرئيس ومعايير الأهلية.

وأفادت البعثة بأنها ترحب بتقديم الملاحظات بشكل فردي أو جماعي، حيث ستقوم بجمعها في وثيقة واحدة تعرض على الشاشة، تتم مناقشتها خلال الجلسة.

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