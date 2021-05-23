أبو جناح: زمن الانقسام انتهى ولن نسمح بتهميش الجنوب الليبي

دعا نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان أبوجناح خطباء المساجد للمساهمة في عملية المصالحة الوطنية، ونزع الخلاف

واجتمع أبو جناح اليوم الأحد مع الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ومكاتب الأوقاف والزكاة بالمنطقة الجنوبية.

واستمع نائب رئيس الحكومة إلى آراء مشايخ الأوقاف في المنطقة الجنوبية الذين أكدوا أنهم يعانون في “فزان” من الانقسام بين الإدارة في الشرق والغرب، ودعوا الحكومة والمجلس الرئاسي بتعزيز توحيد الهيئة بإصدار قرار بتسمية الرئيس ونائبيه، منعا للخلاف.

وأكد أبو جناح أن الوضع صعب في الواقع لكن زمن الانقسام انتهى، وشدد على عدم السماح حاليا بأي تهميش للجنوب الليبي.

وقال: “الآن حكومة الوحدة الوطنية حكومة واحدة ليست للشرق ولا للغرب”، مشيرا إلى أن هيئة الأوقاف اتفقت على تسمية رئيس لها من الغرب، ومساعد من الشرق وآخر من الجنوب، وهي الآن موحدة.

وأضاف أبو جناح موجها حديثه للحضور: “الأوقاف عصب حياتنا، ونعول عليكم في توحيد الأوقاف في ليبيا، ولا داعي للخلاف”.