المشري لـ«وزير خارجية قطر»: نقدر دورَكم في حل الأزمة الليبية

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” رفقة النائب الأول “محمد بقي” والنائب الثاني “صفوان المسوري” ومقرر المجلس “سعيد كله” وعدد من رؤساء اللجان بالمجلس، اليوم الأحد، وزيرَ الخارجية القطري “محمد بن عبدالرحمن آل ثاني” والوفد المرافق له، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الوضع السياسي في ليبيا، بحسب بيان صادر عن مجلس الدولة.

وزعم وزير الخارجية القطري، دعم بلاده للمسار السياسي السلمي في ليبيا، مجدداً ترحيبَ بلاده بالاتفاق السياسي الموقع مؤخراً في جنيف.

وأشار إلى أن دولة قطر تدعم لإجراء الانتخابات في موعدها بحسب ما نصت عليه خارطة الطريق المتفق عليها، على حد قوله.

من جهته، ثمن المشري، دورَ قطر في حل الأزمة الليبية، وجهودها في الدفع بالعملية السياسية السلمية إلى الأمام، على حد تعبير البيان.