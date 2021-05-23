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انطلاق ثاني الحملات الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا ببلدية اجخره

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن المجلس البلدي اجخره، مواصلة الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا داخل البلدية.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام المحلي، للمجلس البلدي اجـخـره،في بيان، أن ثاني الحملات الوطنية للتطعيم ضد مرض فيروس كورونا ،انطلقت صباح يوم الأحد، بعد توفر التطعيمات تحت إشراف مكتب الرعاية الصحية الأولية بإدارة الخدمات الصحية اجخرة.

وأوضح البيان، أن الحملة تستمر حتى نهاية الجرعات المتوفرة ويدعو مكتب الرعاية الصحية الأولية اجخرة كافة المواطنين داخل البلدية للحضور إلى الوحدة الصحية حي المختار  بجانب مدرسة رويفع الانصاري لأخذ اللقاح وإحضار بياناته الشخصية المتمثلة في (الرقم الوطني ورقم جواز السفر ) وأيضاً المبادرة بالتسجيل في منظومة التطعيمات لأخذ اللقاح حماية لنفسك وعائلتك ومجتمعك.

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بلدية اجخره فيروس كورونا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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