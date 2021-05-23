تحرك لحل أزمة “الصرف الصحي” بمنطقة بوهادي في سرت

ما زال أهالي منطقة بوهادي في مدينة سرت يعانون من أزمة تسرب مياه الصرف الصحي، وتسببت الأزمة بتفاقم الوضع في المنطقة، بسبب الروائح الكريهة وانتشار للأمراض والحشرات.

وبعد أن طالت الأزمة، قام عميد بلدية سرت رفقة وكيل البلدية ومدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ومدير مكتب خدمات سرت بشركة المياه والصرف الصحي ومدير الشركة العامة لخدمات النظافة سرت ومدير المشروعات بالبلدية، بزيارة تفقدية إلى المنطقة.

وتم الاتفاق على تكليف مكتب المشروعات بالبلدية ومكتب خدمات سرت بشركة المياه والصرف الصحي على حصر الكميات والبدء الفوري والفعلي بتنفيذ الخط المتهالك والاتفاق مع جهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق بخصوص متابعة موضوع محطة المعالجة.

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