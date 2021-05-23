نقاش واسع في مصراتة بعنوان “ليبيا تنتخب رئيسها”

شهدت كلية الآداب في جامعة مصراتة ورشة عمل تحت عنوان “ليبيا تنتخب رئيسها”، بتنظيم اتحاد طلبة جامعة مصراته ومنظمة البصمة الدولية وحراك ليبيا تنتخب رئيسها 24 ديسمبر 2021 ومركز أكوبوس للدراسات السياسية والاستراتيجية، وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا.

وحضر الورشة عميد بلدية مصراتة وممثلون عن منظمات المجتمع المدني والشباب الناشط بالمدينة، وشهدت النقاشات مشاركة فاعلة وأوراق عمل ومقترحات.

وركزت محاور ورشة العمل هذه على المشاركة السياسية للشباب الليبي ودور مؤسسات المجتمع المدني في خلق الاستقرار السياسي للبلد وحكومة الوحدة الوطنية “حكومة مؤقتة” وانتخابات 24 ديسمبر 2021 حل جذري للمشكل السياسي الليبي والتصويت السري المباشر حق أصيل للشعب الليبي في اختيار رئيسه ونوابه.

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