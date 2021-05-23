حملة واسعة للتخلص من المخلفات الحربية في طبرق

أطلقت السرية الاولي هندسة الميدان بطبرق حملة واسعة لجمع المخلفات الحربية من الاودية والاحياء السكنية الجديدة في المدينة لإعدامها بشكل نهائي.

من جهته قال آمر السرية مقدم هاني فضيل في تصريح خاص لـ”218″، إن عملية التفجير الاولي جاءت نتاج لعمليات جمع المخلفات الحربية التي تمت بناء على بلاغات من المواطنين.

وتم إعدام مجموعة من مخلفات الحرب العالمية الثانية منها قنبلة تزن 400 كغم، إضافة لعدد من مخلفات الذخائر والصمامات الحربية وأكثر من 20 قنبلة جوية تزن الواحدة منها 250 كغم.

وطالب فضيل الجهات المدنية في المدينة بضرورة اتخاذ موقف جاد حيال انتشار المخلفات الحربية في ظل التوسع التي تشهده المدينة خلال السنوات الأخيرة منبها شركة الخدمات العامة والمواطنين بعدم احراق القمامة خاصة في المكب العام نظرا لاحتمال احتوائها على مخلفات حربية.

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