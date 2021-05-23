واقع المرأة الليبية محور اجتماع بين الوطنية لحقوق الإنسان والداخلية

عقدت رئيسة مكتب شؤون المرأة والطفل باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا زاهية فرج المنفى، اجتماعا مشتركا مع رئيسة مكتب شؤون المرأة بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية سامية عبد العزيز، لتباحث عدد من القضايا المشتركة.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن الاجتماع تناول حماية حقوق المرأة الوظيفية والاجتماعية، وحقوق النساء الليبيات المتزوجات بالاجانب وسبل ضمان حقوقهن وفقا لما نصت عليه الأعراف والمواثيق الدولية والتشريعات والقوانين الوطنية. وتطرق الاجتماع إلى أهمية دعم مشاركة المرأة في العملية الإنتخابية القادمة، وكذلك تبادل وجهات النظر حول آليات دعم حق وصول النساء والفتيات إلى العدالة وضمان حقوقهن القانونية.

كما تم الاتفاق على عقد جلسة حوارية مشتركة قريبا بين وزارة الداخلية واللجنة الوطنية حول “ضمان حق وصول النساء للعدالة”.