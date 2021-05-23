حفل تكريم للعناصر الطبية بمستشفى العافية في هون

بعد الاستقرار النسبي الذي شهدته مدن الجفرة في حالات الإصابة بوباء كورونا، ولليوم الحادي عشر على التوالي، والذي لم تسجل فيه أي حالات إصابة أو دخول لقسم العزل السريري بالجفرة في ودان، شهدت قاعة مستشفى العافية بهون اليوم إقامة حفل تكريم للعناصر الطبية والطبية المساعدة التي أنهت عملها بقسم العزل في ودان.
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قناة ليبيا
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