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حفل تكريم للعناصر الطبية بمستشفى العافية في هون

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

بعد الاستقرار النسبي الذي شهدته مدن الجفرة في حالات الإصابة بوباء كورونا، ولليوم الحادي عشر على التوالي، والذي لم تسجل فيه أي حالات إصابة أو دخول لقسم العزل السريري بالجفرة في ودان، شهدت قاعة مستشفى العافية بهون اليوم إقامة حفل تكريم للعناصر الطبية والطبية المساعدة التي أنهت عملها بقسم العزل في ودان.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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