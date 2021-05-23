الكوني واللافي يدعوان إلى قمة وزارية مغاربية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دعا موسى الكوني وعبد الله اللافي، نائبا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، إلى عقد قمة مغاربية على المستوى الوزاري، لإحياء اتحاد المغرب العربي ومناقشة ملفات تهم دولة .

جاء ذلك خلال لقاء جمع الكوني واللافي مع رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، وفق بيان للمكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وأكد النائبان، وفق البيان، على “ضرورة العمل لعقد قمة مغاربية على مستوى وزراء الخارجية؛ لإحياء اتحاد الدول المغاربية، لمناقشة الملفات التي تهم الشأن المغاربي في جميع المجالات”.

واتحاد المغرب العربي هو منظمة إقليمية تأسست عام 1989 بمدينة مراكش بالمغرب، ويتألف من 5 دول تقع بالجزء الغربي من العالم العربي، وهي: الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد دعا في 17 مارس الماضي، إلى إعادة تفعيل اتحاد المغرب العربي.

وشدد الكوني واللافي “على عمق العلاقات التاريخية التي تربط ليبيا وتونس، والعمل على تطويرها في جميع المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين”، بحسب البيان.

وأشادا بنتائج المباحثات التي أجراها المشيشي “مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، التي تؤكد الرغبة الأكيدة لدى الجانبين لتطوير آفاق التعاون المثمر، لتحقيق ما يصبو إليه الشعبين الشقيقين”.

ووقع البلدان اتفاقيات في مجالات النقل الجوي والبري والبحري، إضافة إلى اتفاقيات لزيادة تيسير حركة التبادل التجاري وتنقل المواطنين بين البلدين.