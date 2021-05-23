بنغازي.. فرق متنقلة لتطعيم العناصر الطبية في أماكن عملها

عقدت اللجنة المشرفة على تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا بالخدمات الصحية بنغازي، السبت، اجتماعا تنظيميا لفرق التطعيم.

وجاء الاجتماع الذي ضم أعضاء الفرق المتحركة استعدادا للبدء في تطعيم العاملين بمراكز العزل والعاملين بالمرافق الصحية.

واتفق المجتمعون على تشكيل الفرق المتحركة لإتمام التطعيم لهذه العناصر في مواقعها بالفترتين الصباحية والمسائية في خطوة يهدف القائمون عليها للوصول إلى أكبر عدد من المستهدفين في أسرع وقت ممكن ولضمان عدم تعطيل سير عجلة تقديم الخدمات الصحية بالمرافق.

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