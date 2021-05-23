توافق أممي تركي على “الأهمية الحاسمة” للانتخابات الليبية

اتفق المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، على “الأهمية الحاسمة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وطنية في ليبيا في ديسمبر 2021”.

وقالت البعثة في بيان، إن أوغلو أكد لكوبيش، خلال لقاء جمعهما السبت، في أنطاليا، دعم تركيا الثابت لعملية الحوار الليبي التي يقودها الليبيون وتيسرها الأمم المتحدة.

وأكد الطرفان “أهمية دعم السلطة التنفيذية المؤقتة والمؤسسات الأخرى لتحقيق هذا الهدف، من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية وتعزيز جهود توحيد البلاد ومؤسساتها”. وسلطا الضوء على أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بطريقة متوازنة ومتسلسلة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الثقة بين مختلف الأطراف.

وفي أنقرة، تبادل المبعوث الخاص يان كوبيش الآراء حول الوضع في ليبيا مع ممثلين أمنيين رفيعي المستوى، حيث أطلعهم من جانبه على أنشطة وجهود الأمم المتحدة في ليبيا.

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