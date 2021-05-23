تنتوش: لا خلاف بين عقيلة والنويري واتوقع إقرار الميزانية غدا

قال رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش ، إن مشروع الميزانية سوف يطرح على مجلس النواب للتصويت مباشرة، ولن تُراجعه لجنة المالية مجددا .

وأضاف تنتوش في تصريحات صحفية، رصدتها “الساعة24″، أن الحكومة أخذت بكل الملاحظات قبل إحالة الميزانية، وقد أحالتها مفصّلةً كما طلبنا منها، متابعا، أتوقع اعتماد الميزانية خلال جلسة غد الاثنين، فمعظم انطباعات النواب إيجابية عنها .

واستطرد، لا خلاف حقيقي بين رئيس المجلس عقيلة صالح ونائبه الأول فوزي النوري، وما حدث اختلاف يسير في الآراء والاختلاف في الآراء بين النويري وعقيلة يتمحور حول آلية الدعوة إلى جلسة المجلس، و آراؤهم تُحترم، متابعا، لن يؤثر هذا الاختلاف اليسير على الجلسة التي ستُعقد الاثنين، وأتوقع أن تبلغ النصاب القانوني ويجري خلالها إقرار الميزانية

وتابع، ا الحكومة تحتاج الى الكثير من نفقات لحساسية المرحلة الراهنة، ونحن في لجنة المالية بالمجلس نتفهم ذلك