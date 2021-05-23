الصديق الكبير يناقش مع العبار «دعم قطاع النفط»

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بمكتبه في طرابلس مع وكيل وزارة النفط لشؤون الإنتاج رفعت العبار، اليوم الأحد، وناقشا دعم قطاع النفط.

ناقش الاجتماع «دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية في دعم قطاع النفط وزيادة التنسيق بين كل مؤسسات الدولة».

وفي 16 مايو الجاري، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة إصدار عددا من القرارات بتعيين وكلاء لبعض الوزارات، منها رفعت محمد عبدالسلام العبار وكيلا لوزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج؛ إضافة إلى وكلاء لوزارات المالية والتخطيط والاقتصاد.

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