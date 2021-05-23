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خلال لقائهما بالمستشار صالح.. العريبي والمغربي يؤكدان على تضمين قوانين مجلس النواب بشأن زيادة المرتبات لقطاعات التعليم والداخلية

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، عضوي مجلس النواب إدريس المغربي، وعيسى العريبي، وذلك لبحث مستجدات الأوضاع السياسية.

العريبي والمغربي، أكد، بحسب تصريحات تحصلت قناتنا على نسخة منها، أن تضمين قوانين مجلس النواب بشأن اقرار زيادة المرتبات لقطاعات التعليم والداخلية أمر إجباري.

وطالب عضوا مجلس النواب، حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بتنفيذ وتضمين اقرار زيادة المرتبات لقطاعات التعليم والداخلية بقانون الميزانية العامة لعام 2021.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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