أبو جناح: هيئة الأوقاف لها دور محوري في المصالحة الوطنية بين شرائح المجتمع الليبي

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح، اليوم الأحد، بمسؤولي الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية و مكاتب الأوقاف والزكاة بالمنطقة الجنوبية.

وناقش الحضور خلال الاجتماع كافة المشاكل التي تواجه مكاتب الأوقاف والزكاة وتلبية احتياجاتها التسييرية اللازمة، بالإضافة إلى مناقشة فرص إنشاء مشاريع استثمارية تدعم هذه المكاتب.

من جانبه أكد أبو جناح على ضرورة أن يكون للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية دور محوري في المصالحة الوطنية بين شرائح المجتمع الليبي، وأهمية أن يكون الخطاب الدعوي بالمساجد داعماً لتماسك نسيج المجتمع، وإبعادها عن التجاذبات السياسية.