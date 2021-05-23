وزير الشئون الاجتماعية بتونس يدعو “الكيلاني” لزيارة بلاده لبحث التعاون مع ليبيا

استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء ابوبكر الكيلاني، اليوم، وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي.

وقالت الوزارة في بيان لها، تمت مناقشة جملة من الموضوعات ذات العلاقة بنشاط الوزارتين حيث أعطي وزير تونس نبذة مختصرة عن عمل وزارة الشؤون الاجتماعية وأنظمة الرعاية الاجتماعية بالشقيقة تونس كما تفضلت وزيرة الشؤون الاجتماعية بتقديم شرح مبسط عن أهم الأعمال التي تقوم به الوزارة من خلال مؤسساتها التابعة لها والمتمثلة في صندوقي الضمان والتضامن الاجتماعي.

و تطرق الوزيران للتحدث عن المنافع بكافه أشكالها النقدية والعينية والإيوائية ،كما اعرب الطرفان عن سعادتهما بهذا اللقاء ليكون بداية للقاءات قادمه بين الجانبين للإعدا لاجتماع مشترك يتمخض عنه توقيع اتفاقيات جديده وتفعيل الاتفاقيات السابقة وفي هذا الاطار قدم الوزير الضيف للوزيرة دعوة لزياره تونس ضمن وفد فني متخصص يضم الجهات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بليبيا وذلك للاطلاع على ما تقدمه وزاره الشؤون الاجتماعية تونس من خدمات من خلال المؤسسات التابعة لها وأيضا بحث أوجه التعاون الممكنة بين الجانبين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الوزارتين وسبل تطويرها بما يحقق المنفعة لكلا الشعبين الشقيقين.