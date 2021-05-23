نورلاند: الانتخابات رغبة ملايين الليبيين وعلى المعرقلين لها أن يقلقوا من رد الفعل

قال سفير أمريكا ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن إدارة الرئيس بايدن استهدفت من تعيينه مبعوثا خاصًا إلى ليبيا إرسال رسالة بأنها تريد لعب دور أكثر نشاطا في الساحة الليبية، من أجل الوصول إلى حكومة ديمقراطية ومستدامة.

نورلاند، وفي تصريحات متلفزة، أضاف: “أن المشهد في ليبيا تغير بعد عامين من إرسال آخر مبعوث أمريكي بها، من خلال شيئين مهمين، أولها أن الأطراف لجأت للحرب، قبل أن تستأنف العملية السياسة وتتهيأ الساحة من جديد لإقرار حل سلمي”.

وأردف بأن “الشيء الثاني هو العمل الجيد لكل من المبعوث الأممي غسان سلامة ونائبته ستيفاني ويليامز، ومن بعدهما يان كوبيش، حيث أصبح هناك إطار للمضي قدما في العملية السياسية، وهو ما تم تعزيزه بملتقى الحوار السياسي في جنيف والذي سيجتمع مرة أخرى الأسبوع المقبل لوضع ما هو مطلوب لإجراء الانتخابات في ديسمبر، ويمكن لمجلس النواب أن يمهد الطريق لانتخابات ناجحة في ديسمبر”، بحسب قوله.

وأبدى تفاؤله بإجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدا أن هذه هي رغبة ملايين الليبيين التي لمسها حيث يريدون أن يكون لهم صوت في مستقبل بلدهم، وأن يتم اختيار حكومة عبر انتخابات موسعة لا على نطاق عملية سياسية ضيقة، خاصة بعد أن فوجئوا بوقف إطلاق النار وأن ذلك شيء ممكن رغم توقع صعوبة حدوثه من قبل الكثيرين.

وأضاف أن الليبيين تعبوا من الصراع ونقص البنزين وانقطاع الكهرباء والطوابير، مؤكدا أن صوت الليبيين الراغبين في الانتخابات هو الضمانة لإجرائها، وكذلك الدعم الذي شعر به وسمعه من كثير من السياسيين، بإصرارهم على موعد الانتخابات.

وأشار إلى أن المفوضية العليا للانتخابات تقوم بكل التجهيزات اللازمة لتكون مستعدة من الناحية الفنية، فيما يلعب مجلس النواب وملتقى الحوار دوريهما في وضع الأساس الدستوري، معتقدا أنهم يشعرون بثقل المسؤولية وأن عيون الليبيين عليهم.

ونوه بأن هناك مفسدين قال إنهم بالطبع يريدون عرقلة الانتخابات، محذرا هؤلاء سواء كانوا أفرادا أو منظمات، بأن عليهم أن يشعروا بالقلق من رد فعل الشارع عليهم، ومشيرا في الوقت نفسه إلى البند الخاص في قرارات مجلس الأمن التي صدرت بشأن هذا الموضوع بعقوبات سيتم إلحاقها بالمعرقلين للمشروع السياسي، إضافة إلى موقف الولايات المتحدة الداعم للانتخابات والرافض لأي معوقات.

وعن تأخير اعتماد الميزانية وتأثيره على الانتخابات، قال إن الميزانية بالغة الأهمية ليس فقط للانتخابات ولكن أيضا لتتمكن الحكومة من تقديم الخدمات الأساسية خاصة الكهرباء لفصل الصيف، وللتعامل مع أزمة قيروس كورونا.

وأعرب عن أمله في إنجاز اعتماد الميزانية، خاصة بعد لقائه مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قبل يومين، حيث وعده باستعداد البرلمان للاجتماع بشأن الموضوع.

وأكد ثقته في أن مجلس النواب سينتهي من القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات في المدة التي حددتها المفوضية وهي بداية شهر يوليو، وهو ما أكده له المستشار صالح خلال اللقاء.

وبشأن المرتزقة الموجودين في ليبيا أكد أن الولايات المتحدة مهتمة بأن يستعيد الليبيون سيادتهم على أرضهم واستعادة السيطرة على حدودهم وإجبار المقاتلين الأجانب والمرتزقة على مغادرة البلاد بما يسمح ببناء جيش ليبي وطني موحد، وتفكيك المليشيات وضمها إلى الهياكل الرسمية.

وأكد أن هذه مهمة ليست سهلة إلا أنها ستحدث دون شك على فترات تدريجية، منوها بأن الولايات المتحدة تريد الانخراط فيها من خلال دبلوماسيتها مع شركائها والأمم المتحدة.