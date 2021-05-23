اتفاق تونسي ليبي لتطوير شبكة طرق بين البدلين ثم ربطها بدولة أفريقيا

عقدت وزارة المواصلات، اجتماعا اليوم، ضم وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي و ووزير التجهيز بجمهورية تونس كمال الدوخ ، و يأتي هذا الاجتماع ضمن الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء للحكومة التونسية لدولة ليبيا هذه الأيام في إطار تنشيط آفاق التعاون في كافة المجالات .

وقالت الوزارة، إنه تم خلال هذا الاجتماع التشديد علي ضرورة دفع عجلة التعاون و بالخص في مجال تطوير شبكة الطرق بين البلدين وتكوين شبكة طرق تربط في المرحلة الاولى الدولتين بشبكة طرق ممتازة خدمة لمواطني البلدين ومن ثم ربط هذه الشبكة بدول أفريقيا .